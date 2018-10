Groenen overspoelen Brussels Gewest

In Brussel-stad blijft PS-burgemeester Philippe Close in het zadel, maar de morele winnaars van de Brusselse verkiezingen zijn de groenen. Overal in het Gewest boekt Ecolo-Groen stevige winst. Vaak zijn de groenen de tweede formatie of zelfs de grootste. In Brussel-stad haalt de PS voorlopig bijna 28 procent, maar de groene formatie van Benoît Hellings groeit tot 18 procent. MR-Open VLD stranden rond de 14 procent.

PTB/PVDA wordt de vierde partij van de stad met 11,1 procent. CDH-CD&V met staatssecretaris Bianca Debaets op 2 krijgt een dreun en behoudt nog 9,2 procent. DéFI verliest een klein procent (6,8 procent), terwijl Johan Van den Driessche (N-VA, 3,7 procent) en Ans Persoons (Change.Brussels, 3,5 procent) hun zetel lijken te halen.

De groei van de communistische PTB valt nog meer op in Molenbeek. Daar haalt de PS-lijst van Catherine Moureaux het van uittredend burgemeester Françoise Schepmans (MR). De socialisten kondigden intussen aan met de PTB te willen praten over een coalitie.

Groenen willen wegen op beleid

In Elsene is de groene golf het nadrukkelijkst: Ecolo-Groen van gewezen staatssecretaris Christos Doulkeridis leidt er met bijna 38 procent de dans, voor de Liste La Bourgemestre van Dominique Dufourny (MR) (26,2 procent) en PS-SP.A (18,4 procent).

'We hebben over de hele lijn onze eigen verwachtingen overtroffen en gaan overal fors vooruit. De Brusselaar heeft duidelijk gekozen voor een andere visie. Dat willen we nu omzetten in beleid voor schone lucht, veilig verkeer en goed bestuur,' zegt een tevreden Jos Raymenants, voorzitter Groen Brussel, in een persbericht. De groenen willen nu in zo veel mogelijk gemeenten mee in de meerderheid zetelen of zelfs de coalitievorming bepalen als mogelijk grootste partij.

Nationaal voorzitster Meyrem Almaci is enorm opgetogen met de vooruitgang in de Belgische hoofdstad: 'Groen en Ecolo zijn al enkele jaren zeer sterk bezig in Brussel. Dit wordt duidelijk geapprecieerd door de kiezer. De sterke groene verkiezingsoverwinning toont aan dat de kiezer wil dat de Brusselse gemeenten een steviger ecologisch beleid voeren.'

In Schaarbeek zitten de groenen al rond de tafel met coalitiepartner Bernard Clerfayt en zijn Lijst van de Burgemeester. 'Ik word hoogstwaarschijnlijk opnieuw burgemeester van Schaarbeek', zegt Clerfayt in een eerste reactie aan Belga. Het is een publiek geheim dat Lijst van de Burgemeester en de lijst Ecolo-Groen van Schaarbeek hun samenwerking na deze verkiezingen wilden voortzetten. Midden juli spraken beide politieke groepen al hun wil uit om de samenwerking te versterken in een toekomstige meerderheid.

Burgemeester Bernard Clerfayt behoudt met 20 van de 75 bureaus geteld in Schaarbeek de leiding met 32,8 procent. Partner Ecolo-Groen groeit 5,7 procentpunt tot 19,2 procent. De socialisten verliezen dan weer 7,5 punten en behouden 17,6 procent terwijl PTB/PVDA van 3,3 naar 12,2 procent wipt. CDH-CD&V+ en MR verliezen van hun pluimen.