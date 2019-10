De groene Kamerfractie organiseert op zaterdag 26 oktober in de Kamer een nationale dialoog tussen burgers, politici en middenveld. Die 'Union of the State' komt er bij gebrek aan een 'State of the Union' van de eerste minister, die normaliter de eerste dinsdag van oktober in het federale parlement plaatsvindt.

De State of the Union of beleidsverklaring vormt traditioneel het startsein voor het nieuwe politieke jaar. De premier schetst er de krachtlijnen in van het regeringsbeleid voor het komende werkjaar. Maar bij gebrek aan een nieuwe regering, vindt er dinsdag geen speech plaats.

Groen en Ecolo nemen daar geen genoegen mee en organiseren daarom op zaterdag 26 oktober een eigen 'Union of the State'. 'Het parlement is er niet alleen voor de Kamerleden, maar van en voor alle Belgen', zeggen Kristof Calvo en Georges Gilkinet.

'Op 26 mei stemde een recordaantal kiezers blanco of voor extreme partijen. Ook deze mensen willen we een stem geven in het debat en met hen in gesprek gaan'.

Bedoeling is dat burgers van uiteenlopende achtergrond op de banken van de parlementsleden en ministers plaats nemen. 'Heel veel burgers roepen niet, maar verdienen het wel om gehoord te woorden', licht Calvo toe. 'Dat is wat we tijdens de nationale dialoog gaan doen: naar elkaar luisteren en elkaar ontmoeten. De vraag hoe we elkaar meer kunnen ontmoeten in dit land zal trouwens centraal staan. Als we willen dat België werkt, moet een volgende federale regering daar volop werk van maken'.