Groenen openen opnieuw aanval op bedrijfswagens

Om de auto minder aantrekkelijk te maken, opent Georges Gilkinet (Ecolo) in een interview met Het Nieuwsblad opnieuw de aanval op de bedrijfswagens.

De stakingen bij het spoor zitten Georges Gilkinet (Ecolo) hoog. De minister van Mobiliteit wil zo veel mogelijk mensen uit de auto en in de trein krijgen, maar dat lukte de voorbije weken allerminst.

‘We gaan het voordeel niet van de ene dag op de andere dag afschaffen, maar we kunnen mensen beter gewoon in euro’s betalen dan in een bedrijfswagen’, zegt hij. Volgens Gilkinet zullen de groenen een knip in het fiscaal voordeel op bedrijfswagens voorstellen wanneer de regering zich buigt over een fiscale hervorming.

In december moet bevoegd minister Vincent Van Peteghem (CD&V) al een eerste aanzet op tafel leggen. Daar hoort volgens Gilkinet ook een btw-verlaging op treintickets tot nul procent bij. De minister vraagt wat de problemen bij het spoor betreft voorts om geduld. ‘Het vergt tijd om de miserie van mijn voorgangers op te kuisen. Er zijn slechte keuzes gemaakt in het verleden. Zoals de investering in het station van Bergen, terwijl er veel beter geld was gegaan naar de treinen zelf en de bovenleidingen’, betoogt hij.