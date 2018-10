Groenen fors vooruit in Brussel, PS blijft (voorlopig) grootste in Brussel-stad

Ecolo-Groen lijkt op basis van gedeeltelijke resultaten sterk te stijgen in de Brusselse gemeenten. Vaak zijn de groenen de tweede formatie of zelfs de grootste.

In Brussel-stad moet de PS van burgemeester Philippe Close enkele procentpunten inleveren, maar het lijkt erop dat de socialisten nipt groter blijven dan de groene formatie van Benoît Hellings. MR-Open VLD blijft met 17,4 procent een half procent onder de score van zes jaar geleden, terwijl CDH-CD&V halveert tot 9,1 procent en nauwelijks groter is dan PTB/PVDA, dat 8,8 procent haalt.

Groen doet het overal goed

In Elsene is er sprake van een groene zondvloed. Met 38 procent van de stemmen geteld overklassen de groenen met 34,87 procent de lijst van burgemeester Dominique Dufourny (25,58 procent). In Watermaal-Bosvoorde troeft de groene burgemeester Olivier Deleuze met 36,19 procent zijn voorganger en uitdager Martine Payfa (DéFI) af, die tevreden moet zijn met 22,40 procent. In Schaarbeek hebben de groenen en socialisten beide 18 procent, na de lijst van burgemeester Bernard Clerfayt (32,06 procent). Terwijl voor de overige gemeenten nog geen of erg gedeeltelijke resultaten beschikbaar zijn, is Ecolo-Groen tweede in Etterbeek, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe, en derde in Koekelberg.