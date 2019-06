Ecolo-Groen en CD&V trekken hun kandidaat voor het tijdelijk voorzitterschap van de Kamer terug en steunen de kandidatuur van Patrick Dewael (Open VLD).

Ecolo-Groen zal deze namiddag de kandidatuur van Patrick Dewael (Open VLD) voor het Kamervoorzitterschap steunen. Dat heeft de groene fractie beslist, na overleg met verschillende fracties. Ecolo-Groen had met Tinne Van der Straeten een eigen kandidate in huis, maar trekt die kandidatuur nu in.

Hetzelfde geldt voor de kandidatuur van Servais Verherstraeten (CD&V).

Kristof Calvo, Groen-fractieleider: 'Met Tinne Van der Straeten, Servais Verherstraeten en Patrick Dewael waren er drie heel waardevolle kandidaten. Door te overleggen vermijden we een procedureslag. Dat is een bewuste keuze. De Kamer moet nu het voorbeeld geven en zoeken naar samenwerking en consensus. De Belgische politiek heeft daar meer dan ooit nood aan.'

De groenen waarderen ook de manier waarop Patrick Dewael de openingszitting in goede banen geleid heeft: 'Wanneer extreem rechts oprukt, is het belangrijk dat democraten zich verenigen.'

Officieel is Dewael nog geen kandidaat, maar verwacht wordt dat daar donderdag tijdens de plenaire vergadering verandering in zal komen.