Het rekeningrijden staat in het programma van de N-VA. Dat zei Groen-parlementslid Björn Rzoska donderdagavond in Terzake. N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts herhaalde dat het punt van de agenda is wegens gebrek aan draagvlak. Weyts zei dat het voorstel van Groen over rekeningrijden zou zorgen voor een belastingverhoging.

De Vlaamse regering toonde zich lange tijd voorstander van de invoering van een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen om de files aan te pakken. Na protestcampagnes van Vlaams Belang en PVDA begroef minister Weyts die piste anderhalve maand geleden. De bevolking was bang gemaakt en er was geen draagvlak meer voor de maatregel, luidde het.

Woensdag lekte een mail uit van de Oost-Vlaamse N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt waaruit moest blijken dat N-VA het rekeningrijden alsnog zou willen invoeren. 'Dat is een foute mail, punt aan de lijn', zei Weyts donderdag in Terzake. 'We hebben dat van de agenda gehaald. Wat voorlag druiste in tegen onze uitgangspunten'.

Voor N-VA mag het niet gaan om een belastingverhoging en moet er voldoende geïnvesteerd zijn in alternatieven. 'Wat is uitgewerkt, is het tegenovergestelde. Dan zeggen wij: niet met ons'. 'Ik kan gewoon niet meer volgen', zei Groen-parlemenslid Rzoska. 'Op pagina 65 van uw programma staat: daarom voeren we een kilometerheffing voor alle voertuigen in, gedifferentieerd naar plaats, tijdstip en milieukenmerken van het voertuig'.

'Daar staan diezelfde voorwaarden in', reageerde Weyts. 'We hebben het van de agenda gehaald'. Weyts kaatste de bal terug. Volgens de N-VA-minister heeft Groen zelf een concreet voorstel rond rekeningrijden uitgewerkt dat voor de modale Vlaming zou neerkomen op een netto belastingverhoging van 1.300 euro per jaar.

'De grote rekenfout die u maakt is dat wij niet enkel de Vlamingen maar ook de buitenlandse chauffeurs willen laten betalen', zei Rzoska. 'Waar wij die kilometerheffing willen voor gebruiken, is voor de alternatieven.'