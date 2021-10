De politieke partij Groen wil dat er tegen 2024 geen enkele leerling meer met honger in de klas zit. 'Onze lokale bestuurders zetten heel wat initiatieven op poten om armoede aan te pakken. De Vlaamse regering is nu aan zet', zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci zaterdag op een conferentie van de partij. Zondag 17 oktober is de Werelddag van het verzet tegen Armoede.

Tijdens de Groenconferentie verzamelden lokale mandatarissen in het provinciehuis in Leuven. De balans van drie jaar legislatuur van de lokale besturen werd opgemaakt. Belangrijke aandacht ging naar de strijd tegen armoede.

'Meer aandacht voor de problematiek van kinderarmoede is broodnodig', vindt Almaci. 'Vandaag gaan in onze steden en gemeenten tot één kind op drie met een lege of ongezonde brooddoos naar school in Gent. Met hoogstens een paar wortelen, een zakje chips of koude frieten. Maar op een lege maag kan je niet studeren.'

De Groenvoorzitter stelt dat lokale besturen hun best doen om de armoede aan te pakken. Ze geeft het voorbeeld van stad Gent, waar het project Brood(nodig)doos is opgestart. Kinderen met een lege brooddoos krijgen daarbij een gezonde maaltijd aangeboden. 'Maar steden en gemeenten kunnen dit niet alleen aanpakken. Daarvoor is ook sociale ambitie nodig op Vlaams niveau.'

Almaci doet daarom een oproep naar de Vlaamse regering. ''Op de vooravond van de Dag tegen Armoede roep ik de Vlaamse regering op om er ten laatste tegen 2024 voor te zorgen dat er geen enkel kind nog met honger op de schoolbanken zit. Willen is kunnen.'

Tijdens de Groenconferentie verzamelden lokale mandatarissen in het provinciehuis in Leuven. De balans van drie jaar legislatuur van de lokale besturen werd opgemaakt. Belangrijke aandacht ging naar de strijd tegen armoede. 'Meer aandacht voor de problematiek van kinderarmoede is broodnodig', vindt Almaci. 'Vandaag gaan in onze steden en gemeenten tot één kind op drie met een lege of ongezonde brooddoos naar school in Gent. Met hoogstens een paar wortelen, een zakje chips of koude frieten. Maar op een lege maag kan je niet studeren.' De Groenvoorzitter stelt dat lokale besturen hun best doen om de armoede aan te pakken. Ze geeft het voorbeeld van stad Gent, waar het project Brood(nodig)doos is opgestart. Kinderen met een lege brooddoos krijgen daarbij een gezonde maaltijd aangeboden. 'Maar steden en gemeenten kunnen dit niet alleen aanpakken. Daarvoor is ook sociale ambitie nodig op Vlaams niveau.' Almaci doet daarom een oproep naar de Vlaamse regering. ''Op de vooravond van de Dag tegen Armoede roep ik de Vlaamse regering op om er ten laatste tegen 2024 voor te zorgen dat er geen enkel kind nog met honger op de schoolbanken zit. Willen is kunnen.'