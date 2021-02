Groen pleit voor een website waar bewoners van woonzorgcentra de plek waar ze wonen, kunnen beoordelen.

'Dat is een eerste stap om zicht te krijgen op de kwaliteit van een woonzorgcentrum', zegt Vlaams Parlementslid Ann De Martelaer. Groen dient hierover een resolutie in.

De Martelaer heeft het over 'een aantrekkelijke website met daarop alle feitelijke informatie zoals adres, aantal bedden, de dagprijs maar ook een kwaliteitsbeoordeling'. Dat is een eerste stap om zicht te krijgen op de kwaliteit van een woonzorgcentrum, zegt ze. 'Vandaag vinden mensen hoogstens wat adressen terug op een site van de Vlaamse overheid.'

De Martelaer verwijst onder meer naar Nederland, waar een dergelijke website al bestaat. 'In Nederland werkt het systeem prima. Na tien jaar trekt de website bijna anderhalf miljoen bezoekers per maand. Er staan meer dan 750.000 waarderingen online.' Volgens het Groen-parlementslid kan de website uitgroeien tot een barometer waaruit de overheid kan leren welke zorg ouderen willen. 'Ook woonzorgcentra zelf kunnen leren uit die site en hun zorg er eventueel op afstemmen."'

