Groen vraagt PFOS-onderzoek bij alle Antwerpenaren

Vlaams oppositielid Mieke Schauvliege (Groen) wil dat de Vlaamse regering een PFOS-onderzoek voor alle Antwerpenaren organiseert. Ook Vooruit dringt aan op een verruiming van het bloedonderzoek.

Ze reageren daarmee op het bloedonderzoek dat burgercollectief Grondrecht heeft laten uitvoeren en waaruit blijkt dat ook mensen die verder van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, met hoge PFOS-waarden kampen.

Ruim de helft van de deelnemers aan een steekproef in en rond Antwerpen heeft te veel PFOS in het bloed, toont het onderzoek van expert Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) in opdracht van burgervereniging Grondrecht, schrijft de krant De Morgen. Grondrecht eist een ruimer bevolkingsonderzoek dat zeker Groot-Antwerpen zou moeten coveren.

Ernst

‘Wind stopt niet aan de Schelde en de PFOS-vervuiling dus ook niet’, aldus Schauvliege. ‘De Vlaamse regering liet de gezondheidsproblemen jarenlang aanslepen door te zwijgen over de PFOS-vervuiling. Het minste wat ze kan doen is nu burgers maximaal info bezorgen en helpen bij het beschermen van hun gezondheid.’

Door het bloedonderzoek te beperken tot de inwoners die in de directe omgeving van 3M wonen, ‘spuit de regering mist over hoe ernstig de problematiek is.’

Ook oppositiepartij Vooruit dringt aan op een verruiming van het bloedonderzoek. ‘Uiteraard stopt PFOS-verspreiding niet op een miraculeuze manier aan de Schelde. Dus ook op rechteroever zijn bloedonderzoeken aangewezen’, zegt parlementslid Hannes Anaf, de gewezen voorzitter van de PFOS-onderzoekscommissie.

‘In onze aanbevelingen van de PFOS-onderzoekscommissie hebben we opgenomen dat de capaciteit voor het uitvoeren van bloedonderzoeken bij de bevolking significant moet worden opgedreven, om de perimeter waarbinnen getest wordt uit te breiden. De Vlaamse regering moet daar snel werk van maken. Want mensen maken zich terecht ongerust’, aldus nog Anaf.