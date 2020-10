Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) vraagt het ontslag van Luc Van den Brande als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT.

Ze beweert dat Van den Brande cruciale informatie heeft achtergehouden toen de voormalige ceo Paul Lembrechts vorig jaar het ontslag van directeur Peter Claeys kwam vragen. Dat schrijft De Standaard dinsdag en bevestigde Meuleman in De Ochtend op Radio 1.

Een rapport van Audit Vlaanderen bracht onlangs een reeks wantoestanden bij de openbare omroep aan het licht. Van den Brande stelde in een reactie dat hij geschrokken was over de inhoud van dat rapport.

Meuleman zegt nu over documenten te beschikken die aangeven dat Van den Brande eind vorig jaar wel degelijk op de hoogte was van de feiten die in het auditrapport worden aangekaart. Die documenten bevatten onder meer notities van directieleden van de VRT.

Bovendien is er volgens De Standaard nog een rapport van het Rekenhof. Dat deed in 2018 een steekproefstudie van enkele contracten die de VRT had afgesloten. Volgens notities van een directielid zou de openbare omroep volgens het Rekenhof 'zeker bij Media en Productie (de afdeling van Claes, red.) een probleem hebben bij het afsluiten van contracten.'

Meuleman klaagt aan dat Van den Brande wel degelijk over die informatie beschikte en dat hij die heeft achtergehouden. Indien de raad van bestuur over alle informatie had beschikt, dan zou Peter Claes indertijd niet hebben kunnen blijven, meent de groene politica. 'Van den Brande is zijn boekje te buiten gegaan.'

Donderdag staat in het Vlaams parlement een hoorzitting geprogrammeerd, waar Van den Brande achter gesloten deuren zou worden gehoord.

