Groen vraagt hertelling van stembureau in Bilzen

Dat laat lijsttrekker en Limburgs kopstuk Johan Danen (Groen) aan Belga weten.

Het gaat om het laatste stembureau in Martenslinde. Tot aan dat stembureau had de huidige coalitie tussen Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist met 15 van de 31 zetels geen meerderheid meer.

Op dat moment sloten Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en Johan Danen (Groen) met respectievelijk 12 en 2 zetels samen een akkoord. 'We hebben na de stembusslag een akkoord gemaakt, want wij wisten dat de 3 anderen een akkoord hadden om zich aan elkaar vast te klinken. Dus hebben wij ons na de verkiezingen samen gezet om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen', legt Johan Danen (Groen) uit.

Door het laatste stembureau verloor Groen alsnog 1 zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid met 16 op 31 zetels plots verder kon. Zondagavond werd dan ook al snel een akkoord gevormd door de huidige coalitiepartners.

Bruno Steegen (Beter Bilzen) neemt wel de burgemeesterssjerp over van Frieda Brepoels (N-VA), aangezien Beter Bilzen de grootste partij in de coalitie werd.

Daarmee werd Johan Sauwens met Trots op Bilzen net zoals in 2012 als grootste partij naar de oppositie verwezen.

Onregelmatigheden

Groen heeft voldoende indicaties dat er onregelmatigheden in het stembureau hebben plaatsgevonden. 'Het belang is heel groot en er waren een aantal slordigheden. Dat maakt dat de vraag naar hertelling gerechtvaardigd is', zegt Danen.

'De onregelmatigheden zijn er, maar ik wil niet interageren in het beslissingsproces van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. We laten het aan hun wijsheid over, maar we hebben voldoende aanwijzingen om de vraag te stellen.'

Bovendien komt het al dan niet voortzetten van de huidige coalitie er aan op minder dan 7 stemmen. 'Het hangt ervan af hoe je telt: het ligt tussen de 3 en de 5 stemmen. Op zo'n 22.000 uitgebrachte stemmen is dat wel het overwegen waard. Iedere stem telt, want het bepaalt of de huidige meerderheid kan doorgaan,' zegt Danen.

Groen kwam voor het eerst echt op in Bilzen. 'We hebben een goed resultaat behaald, als je ziet wie onze concurrenten zijn. We hebben op een haar na 2 zetels. Het voelt ook heel onrechtvaardig aan dat een partij met bijna 8 procent 1 zetel heeft en een andere partij met 10 procent 3 zetels krijgt', stelt Danen.

'Heel wat mensen vragen ook wat we gaan doen, dus we zijn het aan hen verplicht om na te kijken of de verkiezingsuitslag is wat ze is. We gaan voor een eerlijker, menselijker en transparanter beleid, dus we kunnen onze kiezers, kandidaten en sympathisanten niet in de steek laten.'