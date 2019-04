Groen-voorzitter Almaci over nieuwe peiling: 'Duidelijke afstraffing van centrumrechtse coalitie'

Kamiel Vermeylen Journalist Knack.be

Voorzitter van Groen Meyrem Almaci is tevreden over de resultaten van Groen en Ecolo in een nieuwe peiling. 'Een nieuwe centrumrechtse coalitie zou het signaal van de kiezer negeren', waarschuwde Almaci in de Ochtend op Radio 1.

Meyrem Almaci