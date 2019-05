Groen-voorzitter Almaci op slotmeeting: 'Het is nu of nu'

'We hebben een unieke kans dat voor het eerst in twintig jaar er opnieuw een progressief en groen motorblok in de regering komt.' Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci zondagavond op de 'slot-meetup' van de groene partij in Leuven. 'We hebben nog zeven dagen. Het is nu of nu'.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci bij de start van de kiescampagne, 16 maart 2019