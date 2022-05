Groen: vierde duo kandidaat voor voorzitterschap, maar afwezig op voorstelling

Verrassing woensdag op de voorstelling van de kandidaten voor het voorzitterschap van Groen, waar bleek dat niet drie duo’s, maar wel vier kandidaat zijn om Meyrem Almaci op te volgen in juni. Het vierde duo in de race is Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry. Ze bleven afwezig van de voorstelling.

Zij willen de dialoog aangaan met de leden en stellen zich niet extern voor.

‘Het gaat om twee leden van de partij’, zei Almaci. ‘Bij Groen bestaat de mogelijkheid en de traditie dat iedereen zich kandidaat kan stellen. Zo willen we de verkiezingen zo laagdrempelig mogelijk houden. Het nieuwe duo wil zich expliciet richten naar de leden. Ik vermoed dat ze daar hun redenen voor hebben. Maar het is niet aan mij om te speculeren.’

Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry zijn leden van de partij die nog geen rol van betekenis hebben gespeeld binnen Groen.

De drie andere kandidaatduo’s zijn Jeremie Vaneeckhout en Nadja Naji, Elisabeth Meuleman en Juan Benjumea-Moreno en Jenna Boeve en Jad Zeitouni. Nu volgt een campagne waarin de kandidaten hun project kunnen voorstellen aan de leden en op 11 juni kiest de partij een nieuwe voorzitter.

De deadline voor de kandidaatstelling verstreek dinsdagavond.