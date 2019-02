Groen: 'Uitspraken Bourgeois over staking zijn minister-president onwaardig'

Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) vindt die uitspraken een minister-president onwaardig. 'In plaats van, als belangrijkste Vlaamse politicus, te luisteren naar z'n volk, gaat hij vol de confrontatie aan'.

Volgens Moerenhout gaat de minister-president met zijn uithaal vol in de aanval tegen mensen die het elke maand moeilijker hebben. Bourgeois zou volgens het groene parlementslid beter luisteren naar de burgers 'en de waarheid onder ogen zien: de armoede verscherpt, de kinderarmoede stijgt en een job hebben is geen remedie meer. Zo tekeer gaan tegen mensen die actie voeren, omdat ze geen andere uitweg meer zien, is een minister-president onwaardig'.