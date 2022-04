Oppositiepartij Groen noemt de uitspraak van het Gentse hof van beroep over de persoonsvolgende budgetten een nieuwe blaam voor het welzijnsbeleid van Vlaams minister Wouter Beke.

Zo'n tachtig ouders en bewindvoerders van volwassenen met een handicap dienden een klacht in tegen de beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) om hun persoonsvolgend budget te verminderen. Het hof van beroep in Gent heeft hen gelijk gegeven, meldt De Standaard. De vermindering is in strijd met artikel 23 van de Grondwet. Dat legt de wetgever de verplichting op om geen afbreuk te doen aan al verleende rechten. Het hof oordeelt dat het VAPH dat wel doet.

'Het is uiteraard een goede zaak dat ouders deze strijd winnen, maar het blijft boven alles een trieste zaak dat mensen met een handicap naar de rechtbank moeten stappen om hun gelijk te halen', reageert Ann De Martelaer (Groen). 'Ik heb vroeger al meermaals aangehaald dat de verschillende rechtszaken aangeven dat er slecht beleid wordt gevoerd. De rechtbank oordeelt nu ook dat het beleid effectief faalt.'

De Martelaer hoopt dat de Vlaamse regering met een structureel antwoord over brug komt. 'Alle personen met een beperking die hun budget hebben zien verlagen moeten een bijkomende vergoeding krijgen', zegt ze. 'Het beleid mag niet afhangen van wie sterk genoeg staat om een rechtszaak aan te spannen.' Ze wijst er op dat er nog procedures boven het hoofd van Beke hangen. Zo stapten GRIP vzw en een aantal benadeelde budgethouders naar de Raad van State.

Minister Beke heeft nog niet gereageerd op het vonnis.

