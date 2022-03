Groen wil dat ons land elk jaar twee tot vier procent minder fossiele brandstoffen verbruikt. De partij legt daarvoor vrijdag een stappenplan op tafel, zo schrijven verschillende kranten woensdag.

Vrijdag komt het kernkabinet opnieuw bijeen om zich te buigen over de energiemix van de toekomst - zeg maar de kernuitstap. Volgens de huidige wet sluiten in 2025 de laatste centrales. De afgelopen weken groeide bij steeds meer meerderheidspartijen de overtuiging dat de twee jongste kerncentrales best langer openblijven. De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat ook de groenen de deur openzetten. Maar meteen leggen ze ook een plan op tafel om de energietransitie te versnellen, dat acht miljard euro zou kosten. Het plan moet onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen elk jaar met twee tot vier procent verlagen. Het gaat dan om het versnellen van de bouw van windparken op zee of fiscale maatregelen rond warmtepompen of zonnepanelen.