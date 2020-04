Oppositiepartij Groen wil dat de regering-Jambon meer moeite doet om natuurruimte vrij te maken. 'Op zonnige dagen kunnen we moeilijk afstand houden van elkaar', zegt Mieke Schauvliege.

Eind deze week krijgen we meer te weten over de langverwachte versoepelingsmaatregelen. Voorbeelden uit het buitenland tonen echter aan dat het niet snel business as usual zal zijn. Ook tijdens de exitstrategie zal er volop moeten worden ingezet op social distancing.

Om die lange overgangsperiode draaglijker te maken wil oppositiepartij Groen dat de Vlaamse regering een extra inspanning levert om meer natuurdomeinen open te stellen. 'In onze steden woont 1 op de 5 inwoners op een appartement', zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege. Die mensen moeten op een verantwoorde manier kunnen wandelen, klinkt het. 'Maar op zonnige dagen kunnen we moeilijk afstand houden van elkaar. Te smalle voet- en fietspaden of te weinig en te kleine parken maken het heel moeilijk om de afstandsregels te respecteren.'

De ecologisten vragen dat minister-president Jan Jambon (N-VA) en co. het gesprek aangaan met eigenaars van private stukken natuur om het openstellen van hun domein te stimuleren - weliswaar in ruil voor Vlaamse subsidies. 'Private landgoedeigenaars geven spontaan aan dat ze bereid zijn hun domeinen tijdelijk open te stellen', stelt Schauvliege in een resolutie die ze vandaag indient in het Vlaams Parlement.

Daarnaast wil Groen dat voor het publiek afgesloten groene ruimtes in Vlaamse handen worden opengesteld. Maar ook de eigendommen van de katholieke kerk komen in het vizier, zoals de abdij van Drongen. Ook grote schooldomeinen, die door de lockdown onbenut blijven, komen in aanmerking.

Zelfs de luchthaven van Deurne moet toegankelijk worden, klinkt het. Eerder deze maand luidde bij de lokale Antwerpse Groen-afdeling al eenzelfde geluid. 'Onmogelijk', klonk het daarover bij de luchthaven.

Mieke Schauvliege (Groen) © Belga

Eind deze week krijgen we meer te weten over de langverwachte versoepelingsmaatregelen. Voorbeelden uit het buitenland tonen echter aan dat het niet snel business as usual zal zijn. Ook tijdens de exitstrategie zal er volop moeten worden ingezet op social distancing. Om die lange overgangsperiode draaglijker te maken wil oppositiepartij Groen dat de Vlaamse regering een extra inspanning levert om meer natuurdomeinen open te stellen. 'In onze steden woont 1 op de 5 inwoners op een appartement', zegt Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege. Die mensen moeten op een verantwoorde manier kunnen wandelen, klinkt het. 'Maar op zonnige dagen kunnen we moeilijk afstand houden van elkaar. Te smalle voet- en fietspaden of te weinig en te kleine parken maken het heel moeilijk om de afstandsregels te respecteren.'De ecologisten vragen dat minister-president Jan Jambon (N-VA) en co. het gesprek aangaan met eigenaars van private stukken natuur om het openstellen van hun domein te stimuleren - weliswaar in ruil voor Vlaamse subsidies. 'Private landgoedeigenaars geven spontaan aan dat ze bereid zijn hun domeinen tijdelijk open te stellen', stelt Schauvliege in een resolutie die ze vandaag indient in het Vlaams Parlement.Daarnaast wil Groen dat voor het publiek afgesloten groene ruimtes in Vlaamse handen worden opengesteld. Maar ook de eigendommen van de katholieke kerk komen in het vizier, zoals de abdij van Drongen. Ook grote schooldomeinen, die door de lockdown onbenut blijven, komen in aanmerking. Zelfs de luchthaven van Deurne moet toegankelijk worden, klinkt het. Eerder deze maand luidde bij de lokale Antwerpse Groen-afdeling al eenzelfde geluid. 'Onmogelijk', klonk het daarover bij de luchthaven.