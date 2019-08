Groen is nog steeds bereid om te praten met Vlaams informateur Bart De Wever. Dat zegt Groen-onderhandelaar Björn Rzoska dinsdag in Het Laatste Nieuws en De Morgen. 'Het zou goed zijn als de volgende Vlaamse regering een winnaar, hoe klein ook, in haar rangen heeft', aldus Rzoska.

Groen had twee gesprekken met De Wever. 'Die waren eerder aftastend', geeft Rzoska toe in de krant. 'Ik steek niet onder stoelen of banken dat het sindsdien stil was. Hoe langer De Wever met het Vlaams Belang sprak, hoe verder wij ons van de onderhandelingstafel bevonden. Intussen zitten we niet meer aan tafel. Maar dat signaal kregen we nog niet van De Wever. Die methode vind ik zeer vreemd. Intussen verkondigt Vlaams minister-president Liesbeth Homans dat Groen niet wil.'

Rzoska benadrukt echter dat Groen bereid blijft om te onderhandelen. 'Mag ik erop wijzen dat wij maar tegen één partij een veto stelden: Vlaams Belang.' 'Alle partijen die nu nog aan tafel zitten, hebben klappen gekregen', analyseert de Groen-fractieleider in het Vlaams parlement. 'Het grootste pak slaag was voor N-VA zelf, maar dat wist De Wever handig te maskeren. Kijk naar de winnaars: met VB wil niemand gaan varen, PVDA blijft het liefste aan wal. Blijft over: Groen. Al zijn we, geef ik grif toe, een kleine winnaar. Vijf weken lang bakt De Wever zoete broodjes met VB, want hij wil luisteren naar de kiezer. Hij maakt het VB zo mee salonfähig. Maar met ons gaat hij zelfs niet in de diepte.'

Volgens Rzoska wordt dit 'breder gedragen binnen de partij'. 'Wij wilden aan tafel gaan, maar hebben dat misschien te weinig duidelijk gemaakt.' En wat met zusterpartij Ecolo, die elk gesprek met N-VA weigert? 'Zoals in elk goed huwelijk is er weleens discussie. De plooien zijn intussen gladgestreken. Maar ik onderhandel voor Vlaanderen. Je moet het federale en Vlaamse niveau scheiden.'