De oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA vragen dat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) alle uithuiszettingen opschort tijdens de lockdown. Ze willen ook samen een resolutie indienen om de minister daartoe aan te zetten. Dat blijkt vrijdag uit een gemeenschappelijk persbericht van de drie partijen.

Tijdens de eerste lockdown had minister Diependaele via een tijdelijke maatregel verboden dat mensen uit hun woning zouden worden gezet via een gerechtelijke uithuiszetting. In een open brief vragen veertien organisaties om wegens de nieuwe lockdown en de komende wintermaanden opnieuw zo'n maatregel in te voeren.

Maar het kabinet van Diependaele zegt vrijdag in De Standaard dat de minister niet van plan is om daarop in te gaan. 'Wat we wel zullen doen, is aan de rechtbanken vragen om flexibel te zijn en dossier per dossier een afweging te maken', klinkt het. 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen op straat komen te staan.'

De oppositie vindt dat ruim onvoldoende. 'Dat is laf. De minister moet zelf actie ondernemen', zo schrijven de Vlaamse Parlementsleden An Moerenhout (Groen), Maxim Veys (SP.A) en Tom de Meester (PVDA) in een gezamenlijk persbericht. 'Als de minister zijn verantwoordelijkheid van zich af blijft schuiven, dreigen er drama's.'

De partijen zetten de opschortingen daarom op de agenda van het Vlaams Parlement. 'Als de minister zijn job niet wil doen, dan zullen wij vanuit de oppositie ervoor zorgen dat het parlement er zich over buigt.'

In Vlaanderen worden elk jaar 12.000 uithuiszettingen gevorderd bij de rechtbank

