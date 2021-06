In Antwerpen trekt oppositiepartij Groen aan de alarmbel rond het geplande kappen van 60 hectare bos om plaats te maken voor de Oosterweelwerven op Linker- en Rechteroever.

Het gekapte bos zal - zoals opgelegd door de vergunning - worden gecompenseerd, maar dat mag en zal verspreid over Vlaanderen gebeuren en dus lijdt Antwerpen een 'nettoverlies' van ruim 26 hectare bos, stelt Groen.

Niet alleen op het vlak van het aantal hectare Antwerps bos dat moet wijken is er volgens Groen een probleem, de 'kaalkap' zal volgens de partij op verschillende plaatsen ook geluidsoverlast en luchtvervuiling veroorzaken voor de buurt. Gemeenteraadslid Wouter Van Besien wilde dat woensdag demonstreren in Merksem aan een bosstrook van meer dan 1 kilometer lang naast de Antwerpse ring.

'Dit bos, waar nu mensen komen wandelen en dat een buffer vormt tussen de snelweg en de wijk ernaast, zal verdwijnen en de tijdelijke ring die wordt aangelegd komt tot op 30 meter van de huizen', aldus Van Besien.

Alternatief

Groen vraagt een extra inspanning van bouwheer Lantis om boskap nog meer te vermijden tijdens de Oosterweelwerken en om in gesprek te gaan met de Antwerpse districten, die mogelijk bijkomende locaties voor nieuw bos kunnen voorstellen. 'Lantis en de overkappingsintendant beschikken over een arsenaal aan planners en ingenieurs', zegt Van Besien. 'Je krijgt van hen altijd te horen dat het niet anders kan dan het nu gepland is, tot blijkt dat er toch een alternatief is. Dat was ook zo met het Sint-Annabos waarvan oorspronkelijk 80 procent zou moeten verdwijnen.'

Groen klaagt verder ook aan dat de werkbanken die werden opgericht om burgers inspraak te geven in de Oosterweel- en overkappingsplannen, zich lijken te beperken tot de situatie nà de werken. Over de fase tijdens de werken, die wel tien jaar kan duren, zou er alleen worden gepraat rond verkeershinder.

