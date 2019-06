De Leuvense schepen David Dessers (Groen) roept in Knack zijn partij op tot grondige analyse van de tegenvallende uitslag van 26 mei. 'Er hoeven geen koppen te rollen', zegt Dessers, maar de vraag moet gesteld worden 'waarom Groen de verwachte sprong niet heeft gemaakt, zelfs niet onder gunstige omstandigheden'.

David Dessers (Groen) is eerste schepen in Leuven. In die stad behaalde Groen bij de verkiezingen van 26 september zijn hoogste score in Vlaanderen: voor de Kamer stemde 22,2 van de Leuvenaars voor Groen, voor het Vlaams Parlement 24 procent en voor het Europees Parlement zelfs meer dan 27,2 procent: 'Die stemmen heeft Groen-Leuven niet alleen bij de bakfietsers verzameld', klinkt het.

'Er hoeven geen koppen te rollen', zegt Dessers, maar hij vraagt zich wel af: 'Ecolo kon het, de Duitse en zelfs de Franse groenen. Wat is er bij ons in Vlaanderen gebeurd?'

Als ík als groene politicus de uitleg over de salariswagen al niet meer geloof, waarom zouden andere mensen dan wel mee zijn?

David Dessers ziet drie redenen. Eén: 'Groen moet complexloos groen durven te zijn.' En dat terwijl Groen tijdens de campagne de begunstigden van salariswagens begon te sussen: iedereen zou tot de laatste cent gecompenseerd worden. Dessers: 'Toen had ik het gevoel: als ík als groene politicus die uitleg al niet meer geloof, waarom zouden andere mensen dan wel mee zijn?' Het is een les voor de toekomst: 'Groen kan niet everybody's friend zijn. Zelfs als we zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk compenseren, zullen we nog lang niet elke begunstigde van zo'n salariswagen meekrijgen in ons verhaal. Dat is toch niet zo erg? Het is als partij veel erger om je geloofwaardigheid op het spel te zetten dan om een aantal mensen niet tevreden te stellen.'

Onze campagne was soms een te strak geregisseerde show. Wij moeten de ziel van onze partij goed bewaken.

Twee: Dessers vreest dat zijn partij tijdens de campagne te vaak is overgekomen als 'een halve partij van het establishment': 'Onze campagne was soms een te strak geregisseerde show. Wij moeten de ziel van onze partij goed bewaken. We moeten ervoor zorgen dat we vanuit een terechte drang naar professionalisering niet belanden bij een partij die erg lijkt op de traditionele partijen. Als wij een partij worden als de anderen, is het gedaan met Groen.'

Ten slotte vindt Dessers dat Groen 'complexloos links' moet blijven: 'Ik heb net iets te vaak statements gehoord over "een groen-blauwe as", of een "groen-blauwe motor". Voor mij maakt Groen deel uit van de politieke linkerzijde. Groen moet linkse, progressieve meerderheden op de been proberen te brengen. Niet om de SP.A te vriend te houden, maar om ons eigen groene project betere kansen te geven. We moeten niet laten uitschijnen dat we met zowat elke partij in zee kunnen gaan en ons groene programma kunnen realiseren. Die duidelijkheid heb ik in deze campagne te weinig gezien. We zullen ons sociaal profiel meer moeten benadrukken dan tijdens de voorbije campagne.'