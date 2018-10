Groen-resoluties fors bekritiseerd en weggestemd door Antwerpse gemeenteraad

Tijdens de Antwerpse gemeenteraadszitting van maandagavond heeft Groen zoals aangekondigd twee resoluties ingediend, rond een autoluwe binnenstad en betaalbaar wonen, met het oog op de volgende legislatuur.

Het manoeuvre werd vooraf al gezien als een manier om de N-VA van burgemeester en formateur Bart De Wever te dwingen om kleur te bekennen rond die thema's. De Wever weigerde echter tijdens een gemeenteraad 'in lopende zaken' engagementen voor de toekomst aan te gaan en ook de andere fracties gaven forse kritiek op Groen en stemden de resoluties weg.

Antwerps Groen-kopman Wouter Van Besien wilde van de voltallige raad weten of ze een officiële oproep wilden doen aan het volgende stadsbestuur om werk te maken van een autoluwe binnenstad en betaalbaar wonen.

'De komende weken bepalen hoe deze stad zal worden vormgegeven en ik word daar overal op aangesproken, dus wil ik het er hier in het 'centrum van de democratie' ook over hebben', stelde Van Besien. 'Dit is een kans voor de fracties om te tonen wat ze vinden dat er inhoudelijk moet gebeuren en om de oproep tot verzoening van de burgemeester te beantwoorden, nadat voorstellen van de oppositie jarenlang van tafel werden geveegd.'

De andere fracties zagen er echter vooral 'slecht politiek theater' in, zoals Filip Dewinter (Vlaams Belang) het onder meer verwoordde. 'Aan een ontslagnemende gemeenteraad wordt hier gevraagd om de lijnen uit te zetten voor de volgende legislatuur', merkte afscheidnemend SP.A-raadslid Toon Wassenberg op. 'Het is tijd dat de twee fiere winnaars van de verkiezingen met elkaar in gesprek gaan. Onderhandelen doe je aan de onderhandelingstafel.'

De Wever sloot zich daar bij aan. 'Koken doe je niet voor de camera - dat is gênant - maar in de keuken', verwees hij knipogend naar de verkiezingsreportages van Paul Jambers. 'We zijn in lopende zaken, de raad legt nu niet vast wat er de komende jaren moet gebeuren. Ik kan jullie echter wel geruststellen: de onderwerpen die jullie aansnijden komen uitgebreid aan bod in de informatiegesprekken van deze week. Hopelijk kunnen we daar concreet uitgewerkte ideeën met elkaar aftoetsen en kunnen we proberen daar samen iets moois van te maken.'

Van Besien reageerde nog door te zeggen dat hij de kritiek en het wegstemmen van de resoluties zag als een boodschap dat 'belangrijke beslissingen in de achterkamers worden genomen'.

De Wever ontving eerder op maandag alvast een Open VLD-delegatie bij het begin van zijn tweede informatieronde voor het vormen van een nieuwe coalitie. Later deze week volgen nog CD&V, SP.A en Groen. Vlaams Belang en PVDA zijn niet meer uitgenodigd.