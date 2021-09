Groen, PVDA en Vooruit willen niet dat de veiligheidsberm rond de Oosterweelsite wordt aangelegd zoals gepland. De linkse oppositiepartijen hebben daarover een gezamenlijke brief geschreven aan minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

'De geplande aanleg dreigt namelijk het bewijsmateriaal over de vervuiling door 3M te vernietigen', schrijven ze. Bovendien menen de drie partijen dat er geen juiste vergunning is afgeleverd, waardoor de berm enkel wordt ingepakt en niet gesaneerd.

De aanleg van de veiligheidsberm zou maandag starten. De berm van 1 kilometer lang en 6,5 meter hoog bevat zo'n 135.000 kubieke meter (sterk) door PFOS-vervuilde gronden die afgedekt wordt met een speciale folie. Groen, PVDA en Vooruit wijzen op de mogelijke risico's en gevaren van de geplande aanleg.

'Door de bermen maandag aan te leggen doet bouwheer Lantis niet alleen iets onwettigs. Als later toch beslist wordt dat de bermen afgebroken moeten worden omdat ze illegaal zijn, zal niet meer duidelijk zijn vanwaar welke grond kwam en wie dus zal betalen', zeggen Mieke Schauvliege (Groen), Jos D'haese (PVDA) en Bruno Tobback (Vooruit).

'Snel een schup in de grond'

Volgens de linkse oppositiepartijen is het dossier juridisch 'op drijfzand' gebaseerd omdat er nooit de juiste vergunning zou zijn afgeleverd. Uit de hoorzitting met milieujuriste Isabelle Larmuseau is volgens hen ook gebleken dat de grond eerst moet afgevoerd en gesaneerd worden. 'De factuur hiervoor moet betaald worden door 3M en niet door de belastingbetaler', stellen Schauvliege, D'Haese en Tobback.

Omdat er in de berm zowel grond verwerkt is van de Oosterweelsite als van het 3M-terrein dreigt 3M volgens de parlementsleden te kunnen ontsnappen aan haar aansprakelijkheid voor de vervuiling. Daardoor dreigt de factuur voor het schoonmaken van de grond alsnog bij de overheid terecht te komen. Volgens de parlementsleden gaat de discussie ook verder dan alleen de veiligheidsbermen. 'Dit gaat over hoe je als Vlaamse regering omgaat met experts en juridische adviezen. En nu creëert de Vlaamse regering dus een situatie waarin een bedrijf kan ontsnappen aan zijn verantwoordelijkheid. Zo worden om snel "een schup in de grond" te kunnen steken alweer de lasten en risico's op de rug van de belastingbetaler afgewenteld'.

