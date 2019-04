Groen heeft maandag haar prioriteiten voor de nakende verkiezingen voorgesteld in Mechelen. Om hun voorstellen te betalen, kijkt Groen onder meer naar een bijdrage van de grootste vermogens.

Groen heeft maandag haar negen topprioriteiten voor de nakende federale en Vlaamse verkiezingen voorgesteld in Mechelen. De partij wil onder meer een pak extra leerkrachten, meer middelen voor zorg op maat, een hoger nettoloon voor de lage en middeninkomens, hogere uitkeringen en pensioenen, een omslag naar een klimaatneutrale samenleving en meer investeringen in openbaar vervoer. Om dat te betalen, kijkt Groen onder meer naar een bijdrage van de grootste vermogens en haalt de partij dan ook het vermogensregister van onder het stof.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci en de federale en Vlaamse fractieleiders Kristof Calvo en Björn Rzoska hadden het maandag over negen 'verbintenissen' en 'engagementen' en ondertekenden zelfs symbolisch een 'contract met de burger', al willen ze niet expliciet spreken over breekpunten aan de onderhandelingstafel na de verkiezingen. 'Dit zijn wel dé prioriteiten die we op tafel zullen leggen', zegt Almaci. 'Om ze te realiseren, zullen we elke stem nodig hebben.' Almaci sprak maandag opnieuw haar voorkeur voor een progressieve coalitie uit, maar is bereid om met iedereen behalve Vlaams Belang te praten.

'Wij bekampen ook niemand, maar willen focussen op wat ons allen verbindt', zegt Almaci. De bijhorende affichecampagne moet dat laatste onderstrepen: er staan geen Groen-politici op afgebeeld, maar wel burgers die 'een partner zoeken in het beleid'. Het gaat bijvoorbeeld om een verpleger en patiënt die 'de hoop op goede zorg delen' of een leerkracht en leerling die 'er allebei beter van worden als er meer handen in de klas zijn'. Met name de maatregelen voor een hoger nettoloon - door een versterkte werkbonus - moeten voor Groen worden gefinancierd door de grootste vermogens, op basis van een vermogensregister. 'Alleen wie netto meer dan 1 miljoen euro vermogen heeft, zal meer betalen', zegt Calvo.