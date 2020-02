'Het gebruik van thuistaal in de klas bevordert de kennis van het Nederlands en de meertaligheid in het algemeen. Er is een brede wetenschappelijke consensus over het nut van thuistaal. Het is hoog tijd om dit in beleid om te zetten', zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Moedertaal van Unesco dient Meuleman een resolutie in om het gebruik van de thuistaal in het onderwijs wettelijk te verankeren.

Over de (on)zin van het gebruik van de thuistaal van anderstalige leerlingen zijn al flink wat (ideologische) robbertjes uitgevochten. Voorstanders, zoals ook Groen-politica Elisabeth Meuleman, zijn rotsvast overtuigd van de voordelen. Zo is volgens Meuleman 'wetenschappelijk aangetoond dat aandacht voor thuistaal in de scholen en klassen helemaal geen negatieve invloed heeft op het aanleren van het Nederlands'. 'De conclusies zijn omgekeerd: aandacht voor thuistaal versnelt de leercurve van Nederlands bij anderstalige leerlingen', klinkt het.

Meuleman pleit voor het functioneel meertalig leren. Daarbij kan de thuistaal van anderstalige leerlingen gebruikt worden om de leerstof beter te begrijpen. In haar resolutie roept Meuleman de Vlaamse regering op om de aandacht voor thuistalen en functioneel meertalig leren te verankeren in regelgeving. 'Ik hoop alvast op een brede steun voor deze bevindingen bij mijn collega-volksvertegenwoordigers. De wetenschappelijke resultaten en de ervaringen in binnen- en buitenland zijn zeer overtuigend. Ik hoop dat we de rangen kunnen sluiten over de partijgrenzen heen', besluit de Groen-politica.

