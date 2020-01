Groen spoort de NMBS aan om versneld te moderniseren, nu Infrabel-topman Luc Lallemand wellicht naar de Franse spoorwegen vertrekt. 'Infrabel heeft een CEO nodig met een moderne visie op het spoor', zegt Kamerlid Kim Buyst.

Gedelegeerd bestuurder bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel Luc Lallemand is door de Franse regering voorgedragen om aan het hoofd te komen van SNCF Réseau, de Franse tegenhanger van Infrabel. Als Lallemand groen licht krijgt van de raad van bestuur en de Franse transportregulator zou hij zijn nieuwe functie in het eerste kwartaal van dit jaar al kunnen opnemen.

Hoog tijd voor modernisering bij de Belgische spoorwegen, vindt Groen. 'De treinreiziger moet opnieuw centraal staan en dat kan alleen als Infrabel en de NMBS aan hetzelfde zeel trekken om voor een betaalbaar, toegankelijk en stipte NMBS te zorgen', zegt Kamerlid Kim Buyst. 'De NMBS is een cruciale schakel om zowel de mobiliteits- als klimaatuitdagingen aan te gaan.'

Groen pleit voor een nieuwe Infrabel-CEO 'met een moderne visie op het spoor'. 'De behoeften zijn groot: ten eerste het behoud van de capaciteit, wat een extra investering van 150 miljoen euro per jaar vereist om de sluiting van lokale lijnen te vermijden, en ten tweede het verbeteren van de stiptheid van de treinen en, zo snel mogelijk, het vergroten van de omvang van de dienst', aldus Buyst.

Minister van Mobiliteit François Bellot, bevoegd voor de NMBS, zegt maandag in verschillende kranten dat de regering snel op zoek moet naar een opvolger voor Lallemand, lopende zaken of niet. Het is aan de federale regering om een nieuwe CEO te benoemen, op voordracht van het bedrijf zelf.