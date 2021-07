'Er is kostbare tijd verloren' in het dossier van de mensen zonder papieren in hongerstaking. Dat heeft Kamerfractieleider Wouter De Vriendt (Groen) dinsdag benadrukt in De Ochtend op Radio 1. Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens was van in het begin duidelijk wat de situatie was en zijn er nu bijkomende elementen gecreëerd, met de neutrale zone en de aanduiding van een gezant. Het is volgens hem belangrijk dat de hele regering nu zegt dat dit de weg is die moet worden bewandeld.

Voor Groen zijn ontslagen niet aan de orde, aldus De Vriendt, die 'hoopvolle signalen' ziet. Zoals bekend werd maandag met Dirk Van den Bulck een bemiddelaar aangeduid, nadat eerder een neutrale zone werd ingesteld waar de mensen zonder papieren terecht kunnen.

Voor De Vriendt is er nog meer nodig. Hij kijkt daarvoor naar samenwerking met de ngo's en bijstand van advocaten in die neutrale zone. Ook moeten de hongerstakers die er medisch slecht aan toe zijn, de tijd krijgen weer op krachten te komen. Zijn partij riep afgelopen weekend premier Alexander De Croo op het dossier in handen te nemen.

Volgens De Vriendt heeft zijn partij wekenlang achter de schermen gewerkt, maar kwam er geen beweging en werd daarom de druk opgevoerd. 'Onze reflex is puur humanitair', luidt het. Hij is blij met de stappen die gezet zijn, maar die hadden volgens De Vriendt vroeger moeten komen. 'Er is kostbare tijd verloren.'

CD&V-voorzitter Coens gelooft dat zijn partijgenoot en staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) van bij het begin de juiste weg heeft bewandeld, door te onderstrepen dat van een collectieve regularisatie geen sprake kan zijn, maar ook steeds de dialoog aan te gaan. Die aanpak is nu versterkt met de neutrale zone en de speciale gezant. Het is volgens Coens nu van belang dat de hele regering zegt dat dit het juiste spoor is.

Zoals bekend dreigden PS en Ecolo er maandag mee de regering te verlaten indien één hongerstaker het leven zou laten. 'Een regering doen vallen is absoluut geen goed idee', aldus Coens. Hij verwijst daarbij naar het werk dat op de plank ligt, met de aanpak van de gevolgen van de watersnood en de economische relance.

