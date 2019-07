Groen pleit opnieuw voor een totaalverbod op gokreclame. De partij legt een wetsvoorstel met in totaal vijf maatregelen op tafel om gokverslaving aan te pakken. Sinds 1 juni is reclame voor online kansspelen op televisie verboden. Maar dat verbod gaat niet ver genoeg, vindt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

De groenen dienen nu een wetsvoorstel in met vijf maatregelen, 'om spelers beter te beschermen', klinkt het.

Het gaat onder meer om een totaalverbod op reclame en sponsoring en een algemene leeftijdslimiet van 21 jaar. De partij wil bovendien de EPIS-controle - een soort zwarte lijst van de kansspelcommissie voor mensen die geen toegang mogen krijgen tot casino's, speelautomatenhallen, of online gokspellen - uitbreiden tot renbanen en krantenwinkels.

Daarnaast wil de partij de online speellimiet verlagen: nu mogen spelers 500 euro per week inzetten in online kansspelen, Groen wil de grens op 250 euro leggen.

Tot slot moeten ook de zogenaamde 3.3-automaten aan banden, vindt Groen. Nu maken producenten gebruik van een lacune in de wetgeving om goktoestellen te verspreiden in bijvoorbeeld cafés of tankstations.

'Met deze maatregelen kunnen we een coherent en consequent beleid voeren, dat de gezondheid van spelers, en niet de winst van de kanspelsector, op de eerste plaats zet', vindt Van Hecke.

'De vorige regering weigerde dat te doen, maar alle partijen hebben nu een nieuwe kans om de kansspelwetgeving bij te sturen, en spelers beter te beschermen tegen de uitwassen van de goksector.' In 2018 stonden 353.312 mensen op de zwarte lijst van de kansspelcommissie, een stijging van zowat de helft in vijf jaar tijd.