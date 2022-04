Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt dat zijn partij meer 'fierheid en zelfvertrouwen' moet uitstralen. Of hij kandidaat is om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter, wil hij nog niet zeggen.

Calvo zei dat zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Hij erkende een conflict met Almaci gehad te hebben, maar heeft 'grote bewondering voor haar inzet en strijdvaardigheid' en het feit dat ze de partij 8 jaar geleid heeft.

Wel vindt hij de rol van de partijvoorzitter in België veel te belangrijk. 'Die moeten we afschaffen', aldus Calvo, die verwijst naar Nederland waar de macht bij de parlementsfractie ligt en de voorzitter nadenkt over de koers van de partij.

Groen kan volgens hem bij de volgende verkiezingen dubbele cijfers halen. De partij is vandaag 'te bescheiden' en moet iets meer 'fierheid en zelfvertrouwen' tonen.

'Vivaldi moet een hervormingsregering worden', stelde Calvo, die de versnelling van de energietransitie en de maatregelen voor de energiefactuur benadrukte.

Oekraïne en Rusland

Door de Russische inval in Oekraïne swingen de energieprijzen de pan uit, maar Calvo gaat niet mee in de analyse van de Duitse groenen dat we allemaal armer worden. Het Groen-Kamerlid erkent dat het moeilijk wordt, maar 'we moeten niet de armoede, maar de rijkdom herverdelen'. Hij wijst erop dat bepaalde bedrijven recordwinsten maken. Daarom pleit hij voor een oorlogsbijdrage voor de allerrijksten.

Calvo zei ook te hopen dat 'niet alleen de groenen problemen hebben' met de invoer van Russische diamanten. Voor hem moeten de economische sancties tegen Rusland aangevuld worden. Daarvoor kijkt hij naar de Europese Unie. 'We moeten niet enkel naar de eigen economische belangen kijken', vond hij.

