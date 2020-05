De Vlaamse oppositiepartij Groen haalt uit naar de beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) om de opsporing van vervuilende dieselwagens stil te leggen. "Onacceptabel en een uitgestoken middenvinger naar al wie de regels volgt", aldus de partij.

Voor fractieleider Björn Rzoska is het 'volstrekt onbegrijpelijk dat wetenschappelijke evidentie opzij wordt geduwd door een minister, net nu wanneer experts ons gidsen door een ongeziene gezondheidscrisis'. 'Minister Peeters gooit alles in de vuilbak, terwijl er maar liefst 165.000 auto's met kapotte of verwijderde roetfilter op de weg rijden.' Groen zegt de kwestie op tafel te hebben gelegd in de commissie Mobiliteit en kondigt aan de minister volgende week opnieuw aan de tand te zullen voelen. 'Wetenschappers wijzen al jaren op de gevaren van fijn stof', zegt Johan Danen, parlementslid bij Groen dat het thema volgt in de commissie Mobiliteit. 'Daarnaast bewijst onderzoek dat vervuiling van fijn stof corona-infecties verzwaart. De minister moet onmiddellijk in actie komen. Ik zal haar opnieuw interpelleren en erop aandringen dat ze dit wél ter harte neemt.'

De minister wil wachten op nieuwe Europese regelgeving. De nieuwe Europese regels kunnen nog jaren op zich laten wachten, stelt Groen. 'De minister antwoordde op mijn vraag dat ze geen strengere controles wil dan opgelegd door Europa. Ze wil ook chauffeurs met defecte filters niet op kosten jagen. De minister aanvaardt echter wel het risico dat de lucht verder vervuild wordt en dat meer mensen te veel fijn stof binnen krijgen. Vlaanderen staat voor een gigantische gezondheidscrisis, daarom is dit eens zo ondoordacht en onbegrijpelijk.' Wie moedwillig knoeide met zijn of haar roetfilter, komt hier dus ongestraft mee weg, klinkt het nog. 'De vervuilende wagens mogen gewoon in het verkeer blijven rondrijden. De pakkans is nul. Ook het aantal defecte roetfilters is een probleem. Volgens een studie van de VAB zou één op de acht roetfilters bij EURO 5-dieselwagens defect zijn. 165.000 filters die niet in orde zijn, dat is geen probleem in de marge.'

