Oppositiepartijen Groen en sp.a willen dat scholen verplicht maandverband of tampons aanbieden. 'Er wordt geschat dat 45 procent van de Vlaamse leerlingen die thuis moeilijk rondkomen daar soms geen geld voor hebben. Dit illustreert hoe hard ons armoedebeleid faalt', zegt Groen-parlementslid Celia Groothedde.

De discussie laaide onlangs opnieuw op toen Schotland als eerste land menstruatieproducten gratis beschikbaar stelde. In Vlaanderen drong onder meer Caritas aan op eenzelfde maatregel omdat ook hier mensen in armoede soms geen geld hebben om maandverband of tampons te kopen.

'Verdoken vorm van armoede'

Vlaams parlementslid Celia Groothedde roept minister van Welzijn Wouter Beke op om de zaak ernstig te nemen. Ze dient een resolutie en krijgt daarbij de steun krijgt van parlementslid Maxim Veys (sp.a). 'Geen geld hebben voor maandverband of tampons is een verdoken vorm van armoede in Vlaanderen. Dat gaat gepaard met dubbele schaamte: voor het gebrek aan geld en door het taboe rond menstrueren. Daarnaast vind ik het bijzonder schrijnend dat leerlingen schooldagen missen omdat ze ongesteld zijn', zegt Groothedde.

Lees ook: Schotland maakt maandverband en tampons gratis voor alle vrouwen

Volgens sp.a-parlementslid Maxim Veys moet de overheid de bestaande ongelijkheden wegwerken en moet daarvoor niet alleen naar de OCMW's gekeken worden, maar ook naar de scholen. Hij stelt samen met Groothedde voor dat de Vlaamse gemeenschap in elke school menstruatieproducten ter beschikking stelt.

'Dat moet ook niet in dure automaten, gewoon discreet aangeboden in de toiletten. We laten onze leerlingen immers ook niet betalen voor toiletpapier', aldus Groothedde. 'Om te vermijden dat er een beleid ontstaat dat verschilt tussen gemeenten of schoolnetten, is het belangrijk dat het gebeurt op het niveau van de Vlaamse gemeenschap. Als de hele Vlaamse gemeenschap meedoet en hiervoor geld krijgt, wordt elk meisje op school gelijk behandeld.'

De discussie laaide onlangs opnieuw op toen Schotland als eerste land menstruatieproducten gratis beschikbaar stelde. In Vlaanderen drong onder meer Caritas aan op eenzelfde maatregel omdat ook hier mensen in armoede soms geen geld hebben om maandverband of tampons te kopen.Vlaams parlementslid Celia Groothedde roept minister van Welzijn Wouter Beke op om de zaak ernstig te nemen. Ze dient een resolutie en krijgt daarbij de steun krijgt van parlementslid Maxim Veys (sp.a). 'Geen geld hebben voor maandverband of tampons is een verdoken vorm van armoede in Vlaanderen. Dat gaat gepaard met dubbele schaamte: voor het gebrek aan geld en door het taboe rond menstrueren. Daarnaast vind ik het bijzonder schrijnend dat leerlingen schooldagen missen omdat ze ongesteld zijn', zegt Groothedde.Volgens sp.a-parlementslid Maxim Veys moet de overheid de bestaande ongelijkheden wegwerken en moet daarvoor niet alleen naar de OCMW's gekeken worden, maar ook naar de scholen. Hij stelt samen met Groothedde voor dat de Vlaamse gemeenschap in elke school menstruatieproducten ter beschikking stelt.'Dat moet ook niet in dure automaten, gewoon discreet aangeboden in de toiletten. We laten onze leerlingen immers ook niet betalen voor toiletpapier', aldus Groothedde. 'Om te vermijden dat er een beleid ontstaat dat verschilt tussen gemeenten of schoolnetten, is het belangrijk dat het gebeurt op het niveau van de Vlaamse gemeenschap. Als de hele Vlaamse gemeenschap meedoet en hiervoor geld krijgt, wordt elk meisje op school gelijk behandeld.'