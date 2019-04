Aan de vooravond van 1 mei en op minder dan vier weken van de verkiezingen lijken Groen en de SP.A dezer dagen elkaar de loef te willen afsteken met 'slogans, vaagheden en ronduit belachelijke voorstellen', zoals Ive Marx (UAntwerpen) het omschrijft.

In vijf jaar tijd heeft de centrumrechtse regering, gevormd door N-VA, CD&V, Open VLD en MR, niet geleverd wat ze had beloofd. Al helemaal niet op sociaal-economisch vlak. De regering-Michel zou in de eerste plaats de overheidsfinanciën op orde brengen. Daar is ze met glans níét in geslaagd: 2018 klokte af op een begrotingstekort van 0,7 procent, en dit jaar groeit het zelfs aan tot 1,6 procent van het bbp. Er kwamen tijdens deze ambtstermijn wel meer dan 200.000 jobs bij, maar dat is meer te danken aan de goede conjunctuur dan aan het regeringsbeleid. 'Het glas is halfleeg of halfvol', zo omschrijft Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, de prestaties van de regering-Michel deze week in Knack. Zelfs 5 op 10 is zeer pover. Dat is geen solide basis om op dezelfde manier nog eens vijf jaar te regeren.

...