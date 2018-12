Groen en Ecolo willen grote VN-klimaatconferentie in Brussel laten doorgaan

Volgende week gaat in het Poolse Katowice de VN-klimaatconferentie van dit jaar van start. Ook voor volgend jaar was er al een locatie vastgelegd: Brazilië had zich daarvoor kandidaat gesteld, maar na de verkiezingsoverwinning van de rechtse populist Jari Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen, heeft het land zijn kandidatuur ingetrokken en zijn de Verenigde Naties op zoek naar een nieuwe locatie. Groen en Ecolo vragen de federale regering om de klimaattop naar Brussel te halen.

'In de wereld van Trump, Bolsonaro en in een Europa waar Orban & co. steeds meer impact hebben, moeten we weer aanknopen met de Belgische traditie van Europese en internationale samenwerking', zegt Kristof Calvo, fractieleider van Groen in de Kamer. 'Zo'n top organiseren in de hoofdstad van de Europese en internationale samenwerking kan een heel belangrijk signaal zijn.' Voor de groenen is het voorstel voor de regering een kans om zich te 'herpakken' in klimaatkwesties en op het vlak van internationale samenwerking.