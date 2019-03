Groen en Ecolo hebben twaalf 'Erasmuskandidaten'

'De Belgische politiek heeft nood aan bruggenbouwers. Ecolo en Groen doen voor alle Belgen aan politiek. Bovenop de gemeenschappelijke initiatieven en programmapunten zijn er nu dus voor het eerst een groep kandidaten die echt de taalgrens oversteken om bruggen te bouwen', zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.

Drie leden van Groen zullen opkomen op Kamerlijsten in Wallonië, zij het op onverkiesbare plaatsen. Lech Schelfhout uit Ronse duwt de opvolgerslijst in Henegouwen, Julie Vanstallen uit Hoeilaart duwt de Waals-Brabantse Kamerlijst. Stefanie De Bock, vroeger voorziter van Jong Groen, staat op plaats 9 van de Luikse Kamerlijst.

Marc Hordies, gewezen senator en federaal secretaris van Ecolo, komt op op de Kamerlijst van Kristof Calvo in Antwerpen. Hij gaat de opvolgerslijst duwen, samen met Mieke Vogels. In Oost-Vlaanderen staan er twee Ecolo'ers op de Groen-lijst: Monika Dethier-Neumann, ook ex-parlementslid, is een Duitstalige kandidate (plaats 18). Het Naamse provincieraadslid Georges Balon-Perin is 8e opvolger. Roland Vanseveren, ex-schepen, federaal ambtenaar en gemeenteraadslid in Berloz, is kandidaat op de Limburgse Kamerlijst (3e opvolger).

In Brussel dienen Ecolo en Groen een gezamenlijke Kamerlijst in, getrokken door Ecolo-covoorzitter Zahia Khattabi. Tinne Van der Straeten, ex-Kamerlid voor Groen, maakt vanop de derde plaats kans om verkozen te worden. De lijst telt nog twee Groen-leden: Antony Baert (plaats 12) en Mathias Gyselen (zesde opvolger).

In Vlaams-Brabant zijn er twee Ecolo-kandidaten die de Groen-lijst versterken: Robert De Lille (plaats 6 Vlaams Parlement) en Christine Tinlot (plaats 7 Kamer), nu al schepen voor Groen in Tervuren.