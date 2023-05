Hommeles bij Groen nadat leden kandidatuur Meuleman blokkeren: ‘Politiek niet slim’

Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) was op aandringen van haar covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji bereid alsnog op de lijst te staan in 2024 om de partij te steunen. Maar dat was buiten de regionale ledenvergadering gerekend. Daar werd haar kandidatuur blijkbaar geblokkeerd door een 20-tal leden.

Meuleman reageert bij Belga ontgoocheld en scherp: ‘Dit is menselijk niet warm en politiek niet slim’. Volgens haar moet de gang van zaken ‘het voorzittersduo toch wakker schudden’ en is het tijd om de procedures te herbekijken.

Begin mei maakte Elisabeth Meuleman bekend dat ze in 2024, na 15 jaar als Vlaams volksvertegenwoordiger, zou stoppen met de nationale politiek en dat ze haar pijlen wil richten op de burgemeesterssjerp in Oudenaarde. Meuleman paste daarmee in de groeiende lijst parlementsleden van Groen die hun afscheid hebben aangekondigd.

Maar op aandringen van het voorzittersduo Vaneeckout-Naji liet Meuleman zich ompraten ‘omdat de partij kopstukken en stemmentrekkers nodig zal hebben’. ‘Ik liet me overtuigen en stemde uiteindelijk in om de lijst te steunen, uit loyauteit voor de partij en het voorzittersduo’, legt de Groen-politica uit.

Maar op de regionale ‘rotatievergadering’, waarop de Groen-leden mee beslissen over de kandidaturen voor de lijsten, liep het mis. Terwijl Oost-Vlaams Kamerlid Stefaan Vanhecke wél groen licht kreeg, botste de kandidatuur van Meuleman op verzet.

‘Ik kon zelf niet op de vergadering aanwezig zijn en had dat ook laten weten’, legt Meuleman uit aan Belga. ‘Naar verluidt heeft een 20-tal mensen zich onthouden, waardoor ik niet aan het vereiste quotum kwam en dus niet op de lijst mag staan’, klinkt het.

‘Weinig menselijk’

Meuleman is erg ontgoocheld over de gang van zaken. ‘Sommigen in onze partij willen blijkbaar niet aan politiek doen. Verkiezingen winnen staat niet voorop. We moeten een vereniging zijn met strakke principes. Maar wel een vereniging waar een handvol leden een parlementslid dat keihard werkte met één duim omlaag kan uitsluiten. Dat is menselijk niet warm, maar ook politiek niet slim’, aldus Meuleman.

‘Bij Groen kan het dat iemand nog bijna 40 procent haalt bij de voorzittersverkiezingen op basis van stemmen van alle leden, een jaar later door een twintigtal leden uit Oost-Vlaanderen, tegen de wil van de voorzitter in, geweerd worden van de lijst’, dixit Meuleman. Volgens haar moet de partij lessen trekken. ‘Als we een factor van belang willen zijn in het politieke landschap én anders aan politiek willen doen zal de partij zich toch over deze willekeurige, weinig menselijke procedures moeten bezinnen’.

Covoorzitter Vaneeckhout wil weinig commentaar kwijt over de kwestie. ‘Onze interne regels zijn duidelijk. Onze leden spreken zich momenteel uit over een hele reeks van uitzonderingen op de rotatieregel. Dat is een intern debat’, reageert Vaneeckhout. ‘Uit respect voor Elisabeth en onze leden ga ik daar voor de rest geen commentaar op geven. Elisabeth was weken geleden al heel helder wat haar politieke plannen zijn. Ze gaat dat enorm goed doen en heeft onze steun’, besluit hij.

Het debacle bevestigt Meuleman naar eigen zeggen wel haar keuze voor Oudenaarde. ‘Het sterkt mij in mijn keuze. In Oudenaarde werd ik unaniem tot lijsttrekker verkozen van een nieuw project, ‘Meer dan Groen’, waar we echt anders aan politiek willen doen, warm en verbindend, en met bruggen naar andere partijen en ideologieën. Ik had hier eigenlijk al volledig voor gekozen maar wilde de partij niet in de steek laten. Nu hoef ik me niet schuldig te voelen en kan ik mij zonder schroom voor meer dan 100% voor Oudenaarde geven’, besluit Meuleman.