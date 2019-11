Groen blijft beschikbaar voor oplossingen tijdens nieuwe consultatieronde

Groen blijft beschikbaar. Dat laat de partij maandag weten nu koning Filip nieuwe consultaties start. Groen wijst er in een mededeling op dat de missie van de koning voor de preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) was om de paarsgele piste te onderzoeken. Uit de last-minute afgelasting van de persconferentie van de preformateurs leidt de partij af dat er geen vordering is gemaakt in hun opdracht.

'Vijf maanden is er aangemodderd. Elf maanden lang al is dit land stuurloos. Geen enkel gezin of bedrijf kan zich zo'n onverantwoorde houding permitteren. Continu stoer doen bij de bakker en op straat, maar geen ernstig gesprek kunnen aangaan rond de keukentafel, het is dat soort houding dat leidt tot problemen. In de politiek is dat niet anders. Er is geen begroting, geen klimaatplan, geen goed bestuur. Dit is nefast voor de hele politiek', vindt Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Voor Kamerfractieleider Kristof Calvo kan een volgend vrijblijvend rondje voor niets echt niet.