Groen bereid om te onderhandelen over ambtenarenpensioenen

Groen is bereid het gesprek aan te gaan over de zogenaamde perequatie – zeg maar: de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen. Dat heeft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout zondag verklaard aan VTM Nieuws. Hij vindt wel dat daarover eerst moet worden onderhandeld met de vakbonden.

De perequatie is het systeem waardoor de ambtenarenpensioenen mee stijgen met de weddes van de ambtenaren. Er circuleren al langer voorstellen om in het systeem te snoeien.

Ook voor Groen, dat met Petra De Sutter de minister van Ambtenarenzaken in zijn rangen telt, is raken aan de perequatie ‘geen taboe’, aldus Vaneeckhout. Maar dat kan niet eenzijdig door de regering, waarschuwt hij. ‘We moeten in overleg met de overheidsvakbonden het gesprek aangaan over wat er mogelijk is.’ Hij merkt daarbij op dat het om een soort verworven recht gaat. ‘Dat in één richting veranderen’ kan volgens Vaneeckhout niet.

In datzelfde pensioendossier pleit de groene covoorzitter er ook voor te kijken hoe het einde van de loopbaan ‘werkbaar’ blijft, zodat mensen ook langer blijven werken. Tegelijkertijd breekt hij een lans voor een verhoging van de strijd tegen sociale en fiscale fraude. Dat zou tot 8 miljard euro in het laatje kunnen brengen.