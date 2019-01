Groen Antwerpen zet in op circulatieplan, praktijktesten en armoedebestrijding

Van Besien blikte in het Zuiderpershuis terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Hij sprak van een Antwerpse groene zondag: 'We hebben onze hoogste score ooit gehaald, meer dan verdubbeld.'

Dat Groen ondanks die hoge score toch in de oppositie terechtkomt in stad Antwerpen, betekent volgens Van Besien niet dat de partij haar verantwoordelijkheid niet opneemt. 'Er zijn verschillende manieren om verantwoordelijkheid op te nemen, één manier is om mee in een coalitie te stappen. Het is gebleken dat dat niet ging. De N-VA wou de groenen wel graag in het schepencollege, maar was niet bereid om onze groene strijdpunten in een nieuw bestuursakkoord op te nemen.' Van Besien vindt dan ook geen trendbreuk tussen De Wever I en De Wever II.

Op drie van die strijdpunten zet Groen in de komende zes jaar volop in. Ten eerste op een circulatieplan, waarvoor de plannen van De Wever II voor de groenen totaal ontoereikend zijn. 'Zij kijken enkel naar het stadscentrum en willen daar parkeerplaatsen onder de grond voor de bezoekers en boven de grond voor de bewoners. Daarmee blijven er evenveel auto's rijden.'

Ook de praktijktesten tegen discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt zijn voor Groen te vrijblijvend. 'Het ontbreekt aan praktijktests met tanden, die ervoor zorgen dat mensen of bedrijven die blijven discrimineren ook zelf de gevolgen voelen.'

Het derde centrale punt is de armoedebestrijding. Daar had Van Besien kritiek op de maatregel om het leefloon te verminderen voor mensen die hun kinderen niet naar de kleuterklas sturen. 'Dat is absurd. Je lost armoede niet op door gezinnen nog meer in armoede te duwen.'

Partijvoorzitter Meyrem Almaci feliciteerde de Groen-leden in Antwerpen en daarbuiten nog met het resultaat van de verkiezingen. 'Ik sta hier fier, omwille van de historische score in deze koekenstad. We hebben over heel Vlaanderen een recordaantal van 603 mandatarissen. We hebben daarin een genderevenwicht van 51 procent vrouwen en 49 procent mannen, net zoals in de samenleving. Geen enkele partij doet ons dat na.'