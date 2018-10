Grimbergen: statutaire commissie Open VLD wil geen samenwerking met Vlaams Belanger

Op vraag van voorzitter Gwendolyn Rutten boog de statutaire commissie van Open VLD zich over de vraag of de partijstatuten toelaten dat de Grimbergse afdeling een coalitie aangaat met de lijst Vernieuwing. Het antwoord is negatief. Het is voor de onafhankelijke commissie duidelijk dat de betrokken verkozenen 'zich profileert als Vlaams Belanger'.

De commissie wijst er meer bepaald op dat de man werkt op de fractie van Vlaams Belang in het Vlaams parlement en actief blijkt in de partijwerking in de regio. 'Het is dan ook duidelijk voor de statutaire commissie dat Vernieuwing zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden die konden leiden tot een samenwerking en dat bijgevolg de lokale afdeling Open VLD Grimbergen ook niet kan overgaan tot een samenwerking met deze partij', luidt de conclusie.

Volgens de statutaire commissie moet de Grimbergse afdeling ervoor instaan dat de verkozene van Vernieuwing ofwel 'afstand doet van zijn gemeentelijk mandaat', of 'als onafhankelijke gaat zetelen' of 'volledig bestuurlijk en professioneel breekt met Vlaams Belang'.

Lokaal voorzitter Patrick Vanbinst erkent de beslissing. 'We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk contact opnemen met Vernieuwing', aldus Vanbinst.

De Grimbergse afdeling krijgt van de statutaire commissie tijd tot 1 december. Lukt het de lokale verkozenen niet om Vernieuwing te overtuigen, dan kan er geen coalitie met Open VLD gemaakt worden. Kiest de lokale afdeling van Open VLD toch voor de vorming van een coalitie met de lijst, zal dit leiden tot de uitsluiting van de zes verkozenen uit de partij, aldus de persmededeling.

Vernieuwing, de partij van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans, kwam als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen in Grimbergen. De partij sloot daarop een principeakkoord met Open VLD en N-VA, maar dat leverde hen veel kritiek op.