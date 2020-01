De Griekse regering wil in de Egeïsche Zee een drijvende fysieke grens opwerpen zodat migranten de Griekse eilanden niet meer zouden kunnen bereiken vanaf de Turkse kust.

Nieuwagentschap AP baseert zich voor het nieuws op documenten die op een website staan van de Griekse regering. Het ministerie van Defensie in Athene zou privébedrijven uitgenodigd hebben voor een aanbesteding voor een 'drijvend hek' van 2,7 kilometer lang. Wanneer het hek geïnstalleerd zou worden, is niet duidelijk. Het zou gaan om een soort net dat een halve meter boven het water uitsteekt waarop knipperlichten zouden zitten.

Het aantal migranten dat de oversteek maakt vanuit Turkije is het afgelopen jaar weer gestegen, en dat heeft gezorgd voor grote overbevolking in de vluchtelingenkampen, onder meer op Lesbos.

Griekenland heeft sinds zes maanden een nieuwe centrum-rechtse regering die beloofde om een strenger migratiebeleid te voeren.

