Greg Van Avermaet kijkt uit naar de Tour: 'Liever koffie dan ketonen'

Uiteraard gaat Greg Van Avermaet de Tour niet winnen. Maar de bergtrui pakken in de rit naar Geraardsbergen is voor Vlaanderens sympathiekste renner wel een ernstig doel. 'Uiteindelijk ben ik een van de weinige coureurs die altijd en overal hun best doen.'

© belga