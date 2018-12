Greenpeace: 'Meer dan 25.000 Belgen ondertekenen in 24 uur klimaatbrief aan koning Filip'

In 24 uur tijd hebben meer dan 25.000 Belgen een brief ondertekend aan koning Filip uit bezorgdheid voor het klimaat. Milieu-organisatie Greenpeace nam het initiatief voor de brief aan de koning, omdat ze vindt dat 'de regering niet opgewassen is tegen de uitdagingen van de klimaatopwarming en geen besef heeft van de hoogdringendheid.'