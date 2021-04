Meer dan 30 dagen geleden heeft Greenpeace België een ingebrekestelling gestuurd naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) omdat de waterkwaliteit in landbouwgebied verslechtert. Volgens Greenpeace België heeft de minister niet op die ingebrekestelling gereageerd. De milieuorganisatie bekijkt nu of ze bijkomende juridische stappen onderneemt.

Volgens Greenpeace België gaat de waterkwaliteit in landbouwgebied achteruit en komen de Europese doelstellingen in het gedrang. De organisatie stuurde ruim 30 dagen geleden een ingebrekestelling naar Vlaams minister Demir. Die reageerde toen wel in de pers, maar bezorgde Greenpeace geen antwoord. 'Dat er in de termijn van 30 dagen geen afdoend antwoord is gekomen, bewijst nog maar eens dat de Vlaamse regering de problemen met deze watervervuiling voor mens en milieu niet ernstig genoeg neemt', reageert Matteo De Vos, landbouwexpert bij Greenpeace België.

'We gaan nu met onze advocaten bekijken om tot een effectieve dagvaarding over te gaan', aldus nog De Vos. 'Vlaanderen zit pal in een natuurcrisis, onze waterkwaliteit gaat achteruit en we stikken in stikstof. Met een rechtszaak willen we de Vlaamse regering aansporen om veel drastischer in te grijpen. Al 20 jaar zijn de Vlaamse mestactieplannen gericht op technische maatregelen, sensibiliseren en handhaven - met bitter weinig resultaat', besluit Matteo De Vos.

