Vlaams ministers Hilde Crevits (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) hebben vrijdagnamiddag in Hasselt, samen met ruim 80 bedrijven en organisaties, de Green Deal Anders Verpakt ondertekend. De ambitie is om het aantal wegwerpverpakkingen in de distributiesector met 15.000 ton - goed voor 300 miljoen eenheden - te reduceren.

De Green Deal is een initiatief van OVAM, de speerpuntcluster VIL, Comeos, Detic en Fevia Vlaanderen. Samen met alle deelnemers willen ze de volgende 3 jaar preventie en hergebruik van verpakkingen in de distributiesector stimuleren. Het gaat bijvoorbeeld om alternatieven voor flacons van verzorgingsproducten, of plastic en kartonnen dozen die slechts eenmalig gebruikt worden.

Er komen namelijk steeds meer eenmalige verpakkingen op de markt. De afgelopen 10 jaar steeg de hoeveelheid huishoudelijke eenmalige verpakkingen met 10 procent. Het totale gewicht aan eenmalig verbruikte verpakkingen voor consumptiegoederen werd in België in 2019 geschat op ruim 900.000 ton per jaar. De projecten binnen de Green Deal moeten de consument in de winkel overtuigen om eenmalige verpakkingen links te laten liggen en te kiezen voor herbruikbare alternatieven die 'anders verpakt' zijn, klinkt het.

'Recycleren is goed, weglaten is beter'

'We bundelen vandaag de krachten om deze afvalberg te verkleinen. De transitie naar een circulaire economie is een van de topprioriteiten binnen het Vlaamse beleid', zegt Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V). In die circulaire economie moeten materiaalkringlopen maximaal gesloten worden. Dat moet het gebruik van primaire grondstoffen vermijden, en ervoor zorgen dat materialen en producten zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden. 'Recycleren is goed, maar hergebruiken of verpakkingen zelfs helemaal weglaten is beter', aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Vandaag zijn we al Europees koploper inzake recyclage. Met deze Green Deal willen we onze ambitie kracht bijzetten om ook in hergebruik een voorbeeldrol te spelen.'

Hervulstations

Op weg naar de ondertekening van de Green Deal brachten ministers Crevits en Demir vrijdag nog een bezoek aan de Delhaizevestiging AD Quartier Bleu in Hasselt. Delhaize en Ecover plaatsten er begin februari hervulstations. Klanten brengen hun lege fles mee naar de winkel, vullen die opnieuw, nemen een ticket of scannen een code, en rekenen hun volle fles aan de kassa af. Die fles kost hen dan ongeveer 10 procent minder. Met de hervulstations willen Delhaize en Ecover klanten helpen om hun plasticverbruik te verminderen en verpakkingen te hergebruiken. De hervulstations draaiden al proef in twee winkels in Vlaanderen (Kessel-Lo en Sint-Katelijne-Waver), maar in het kader van de Green Deal rolt Ecover het project samen met Delhaize verder uit. 'We geloven dat hergebruik het nieuwe recycleren is', stelt Tom Domen van Ecover. 'Het herdefinieert de ambitie voor een echte circulaire economie. We hebben onszelf de uitdaging gesteld om hergebruik de nieuwe standaard te maken voor het dagelijkse winkelgedrag.'

