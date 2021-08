Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) trok 375 miljoen euro uit om elke leerling vanaf het vijfde leerjaar een laptop te geven. Gratis, dachten velen, maar in de praktijk betalen sommige ouders er ruim 500 euro voor.

Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard donderdag.

Uit een rondvraag van Het Nieuwsblad blijkt dat er grote verschillen zijn in het aandeel dat de ouders moeten betalen voor de laptop van hun kinderen. Soms zelfs binnen een gemeente. In het Atheneum van Tervuren moeten de ouders zelfs 510 euro betalen voor een laptop die 774 euro kost. Een korting van 255 euro of maar de helft van de som die ze per leerling krijgen van de overheid.

Bovendien berekende het ­katholiek onderwijs dat het beloofde bedrag van Weyts voor het middelbaar niet overeenkomt met de realiteit, wegens berekend op vroegere leerlingenaantallen.

"Daardoor zijn 460.000 toestellen nodig in plaats van de voorziene 441.000", klinkt het. "In realiteit krijgen de scholen zo 489 euro per leerling. Voor een school met 1.000 leerlingen komt dat op een tekort van 21.000 euro." Ook dát geld moeten scholen op de een of andere manier recupereren.

