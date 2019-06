In Wallonië zijn PS en Ecolo klaar met een gezamenlijke tekst. Bedoeling is dat beide partijen, die niet over een parlementaire meerderheid beschikken, nu de dialoog aangaan met tal van spelers uit het middenveld. Meteen de reden waarom de tekst zo vaag is.

Twintig grote lijnen hebben de Franstalige partijen op papier gezet. Ecologie, economie, tewerkstelling: alle belangrijke thema's passeren de revue. Alleen is de tekst bewust heel vaag gehouden. Zo zijn er weinig concrete maatregelen, laat staan budgetten ingeschreven.

De bedoeling is dat de minderheidspartijen de komende dagen tientallen organisaties uit het middenveld ontmoeten. Dat was een voorwaarde van Ecolo om in een regeringsformatie in te stappen.

Klein probleempje: PS en Ecolo beschikken niet over een meerderheid in het parlement. Toch willen ze de krachtlijnen, na bespreking met het middenveld, voorleggen aan de parlementariërs in Namen. De kans is groot dat de partijen er bot zullen vangen. De Franstalige christendemocraten van CDH zullen hun weigering om in een regering te stappen eerst moeten inslikken, en dat zit er nog niet meteen aan te komen.

Natuurlijk is er nog steeds de MR. Die staat te popelen om in de regering te stappen. Alleen wil de PS, onder aanvoering van Paul Magnette, nog niet weten van zo'n opening naar rechts.

Hoe dan ook vormen mogen de krachtlijnen die nu op papier staan in principe geen euvel vormen voor de liberalen. Er staan weinig revolutionaire maatregelen neergeschreven. En als het dan concreet wordt, dan is het zo geformuleerd dat er veel bewegingsruimte is.

Decumul

Zo is er het gratis openbaar vervoer voor jong en oud. Volledig in lijn met ecologische transitie zijn er alternatieven voor de wagen nodig. PS en Ecolo willen daaraan tegemoetkomen.

Beide partijen willen het openbaar vervoer volledig gratis maken voor jongeren tot 25 jaar en ouderen vanaf 65 jaar. Dat geldt dus voor bussen en trams, aangezien de NMBS vooralsnog een federale bevoegdheid is.

Daarnaast is er het pleidooi voor een volledige decumul. Na de schandaalsfeer die de Waalse politiek jarenlang in zijn greep hield, is het tijd voor een nieuwe vorm van politiek, zo gaat de redenering.

Voortaan zullen Waalse parlementsleden niet langer een uitvoerend mandaat mogen uitoefenen in een gemeente, zoals burgemeester of schepen. Nu is er eigenlijk al zo'n verbod, maar de partijen mogen daarop voor een bepaald percentage van hun parlementsleden een uitzondering maken.

Daarnaast willen de partijen dat het plafond op inkomsten uit mandaten, bij onder andere intercommunales, met een derde wordt verlaagd.

