'Gratis online cursussen zullen niet voldoende zijn om gelijke onderwijskansen te creëren'

Toen Robert Stouthuysen begin augustus contact opnam met onze redactie bezorgde hij ons een opmerkelijk plan voor de universiteit van de toekomst, een cruciaal vraagstuk in onze kennismaatschappij. Stouthuysen kan mooie adelbrieven voorleggen: niet alleen legde hij een indrukwekkend parcours af bij Janssen Pharmaceutica, waar hij eindigde als voorzitter van de raad van bestuur, hij was ook voorzitter van het Leuvense Universitair Ziekenhuis en in de late jaren zeventig van het VEV (de voorloper van het huidige Voka). Hij is bijna negentig, zeer lucide, en trekt nog altijd aan de kar van de vooruitgang. Maar hij luidt ook de alarmbel: als we niet opletten, verzinken onze universiteiten verder in een moeras van zelfgenoegzaamheid.

...