Johan Taccoen, zaakvoerder van textielatelier Cactus Retouches uit Deinze, geeft gratis industriële naaimachines weg aan wie mondmaskers, schorten of andere beschermkledij wil maken.

Zodra er sprake van was dat de kledingwinkels zouden moeten sluiten in het kader van de aangescherpte covidmaatregelen, voelde Johan Taccoen de bui al hangen. Zijn bedrijf, Cactus Retouches, staat in voor de verstelling van kleding van onder meer Zeb, JBC, Mayerline en Hugo Boss. De naaisters die voor hem werken retoucheren jaarlijks meer dan 88.000 kledingstukken. 'Maar die opdrachten vielen compleet stil zodra alle niet-essentiële winkels dicht moesten', zegt Taccoen. 'Eerst dachten we nog dat tijdelijke werkloosheid de enige optie zou zijn, maar al snel liepen de vragen om herbruikbare mondmaskers te naaien binnen. Doordat we ons daarop hebben gestort, zijn alleen de chauffeurs die normaal naar de winkels rijden tijdelijk werkloos en kunnen de andere werknemers aan de slag blijven.'

'We naaien nu 200 tot 250 ziekenhuisschorten per dag.'

Een paar wekenlang produceerden de naaisters stapels mondmaskers voor bedrijven, woonzorgcentra en particulieren. Tot Taccoen telefoon kreeg van ziekenhuizen met de vraag of hij geen schorten voor de operatiekwartieren en het verplegend personeel kon leveren. 'De komende drie weken zullen we haast continu werken aan zulke schorten voor AZ Groeninge in Kortrijk en het Antwerpse ziekenhuis Stuivenberg', legt hij uit. 'Dat is natuurlijk iets helemaal anders dan het retouchewerk dat we gewend zijn. We hebben ons hele atelier moeten ombouwen, onze naaisters hebben zich aangepast en de medewerksters uit het magazijn helpen nu met het maken van patronen - iets wat we vroeger niet hoefden te doen.'

Voor de coronacrisis was Taccoen van plan om een paar naaimachines te vervangen, maar zeker niet allemaal tegelijk. 'Omdat we nu 200 tot 250 schorten per dag moeten naaien, leek het me toch een goed idee om allemaal nieuwe machines te kopen', zegt hij. 'Dat drijft de productiviteit op en is motiverend voor de naaisters, want zij zijn blij dat ze nu met de laatste nieuwe machines mogen werken. En als de kledingwinkels over vijf of zes weken weer opengaan en we op ons normale retouchewerk overstappen, kunnen we ze gewoon blijven gebruiken.'

Het gevolg is wel dat hij nu tien industriële naaimachines over heeft die nog heel goed werken. 'Ik zou ze natuurlijk kunnen verkopen, maar liever gebruik ik ze om mijn steentje bij te dragen in deze crisis', zegt Johan Taccoen. 'Daarom wil ik ze graag schenken aan ziekenhuizen, rusthuizen, gevangenissen of verenigingen die er mondmaskers, schorten en andere beschermkledij mee willen maken. Je moet er wel een beetje plaats voor hebben, want ze zijn groter dan een gewone naaimachine.'

Wilt u graag met zo'n professionele naaimachine aan de slag? Stuur dan een e-mail naar info@cactusretouches.be waarin u uitlegt waar de machine terecht zal komen en wat u er precies mee van plan bent.

