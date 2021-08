In de nacht van zondag op maandag is in Proven bij Poperinge graaf Henri d'Udekem d'Acoz, de oom van koningin Mathilde, overleden. Dat melden verschillende Vlaamse media.

Henri d'Udekem d'Acoz was burgemeester van Proven, Proven-Krumbeke en Poperinge. De man werd 87 jaar oud en laat een echtgenote na.

'Nonkel Henri'

Henri d'Udekem d'Acoz werd geboren in Proven, deelgemeente van Poperinge, op 27 november 1933 als oudste zoon van baron Charles d'Udekem d'Acoz en Suzanne van Outryve d'Ydewalle.

'Nonkel Henri' verdiepte zich in lokale politiek voor CVP en later CD&V. Van 1960 tot 1970 was hij burgemeester van Proven en tussen 1970 en 1976 van Proven-Krombeke. Daarna werd hij nog burgemeester van Poperinge tussen 1982-1983 en 1995-2005.

In 2005 huwde hij met jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem.

Verder was de oud-burgemeester advocaat, gespecialiseerd in het pachtrecht. In 2004 werd de graaf veroordeeld door het Gentse hof van beroep vanwege belangenmening.

Henri d'Udekem d'Acoz was burgemeester van Proven, Proven-Krumbeke en Poperinge. De man werd 87 jaar oud en laat een echtgenote na.Henri d'Udekem d'Acoz werd geboren in Proven, deelgemeente van Poperinge, op 27 november 1933 als oudste zoon van baron Charles d'Udekem d'Acoz en Suzanne van Outryve d'Ydewalle. 'Nonkel Henri' verdiepte zich in lokale politiek voor CVP en later CD&V. Van 1960 tot 1970 was hij burgemeester van Proven en tussen 1970 en 1976 van Proven-Krombeke. Daarna werd hij nog burgemeester van Poperinge tussen 1982-1983 en 1995-2005. In 2005 huwde hij met jonkvrouw Marie-Madeleine Kervyn d'Oud Mooreghem. Verder was de oud-burgemeester advocaat, gespecialiseerd in het pachtrecht. In 2004 werd de graaf veroordeeld door het Gentse hof van beroep vanwege belangenmening.